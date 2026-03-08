Lecce, Gabriel: "Ho messo quel pallone a Stulic per fare gol"
Tiago Gabriel, difensore del Lecce, ha parlato a DAZN prima dell'inizio del secondo tempo contro la Cremonese: "Ho messo quel pallone per Stulic per fare gol".
