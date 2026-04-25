Lecce, Di Francesco: "Jean al posto di Tiago Gabriel? Ecco cosa potrebbe cambiare"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro il Verona: "Andiamo step by step, pensiamo a questa partita. Ho scelto questa formazione in base a quello che ho visto in settimane e all'avversario".

Cosa cambia con Jean al posto di Tiago Gabriel?

"Cercheremo di mantenere la nostra identità e filosofia, anche il nostro modo di difendere e restare compatti lavorando in un certo modo con la linea difensiva. Ovviamente cambiano le caratteristiche dei giocatori, avere un mancino potrebbe darci qualche vantaggio in costruzione. Poi dipende anche da come verrà approcciata questa gara, che per noi è importantissima. Jean è un ragazzo che si è allenato sempre benissimo in tutto questo periodo, per farsi trovare pronto alla prima opportunità".