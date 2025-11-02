Tifosi della Fiorentina contestano, timori per il Viola Park: polizia fuori dal centro sportivo

Continua senza fine la crisi tecnica della Fiorentina, penultima in solitaria nella classifica di Serie A e che domani potrebbe anche rimanere ultima da sola, in caso di vittoria del Genoa nel posticipo del lunedì pomeriggio contro il Sassuolo. Neanche nella partita della 10^ giornata arriva la prima vittoria in questa Serie A, e anzi al Franchi è il Lecce a imporsi 0-1 in quello che appariva come un vero e proprio scontro salvezza.

Subito dopo la fine del match, è scattata la contestazione. Già suggerita dai cori intonati nel finale della contesa da parte della Curva Fiesole, che se l'era presa in particolare questa volta con il tecnico Stefano Pioli, è cominciata nei momenti subito successivi al termine della contesa e ha visto diverse centinaia di sostenitori viola assieparsi davanti all'ingresso della tribuna, con cori minacciosi verso tutti e in attesa di veder uscire la squadra.

Il timore in città è che la contestazione del tifo della Fiorentina possa adesso spostarsi al Viola Park, il centro sportivo della squadra gigliata, che non a caso è già stato blindato dalle forze dell'ordine: presenti forze di polizia davanti all'ingresso principale della struttura, che si trova nel comune di Bagno a Ripoli adiacente a Firenze, con tanto di cellulare. Una parte della squadra però si trova ancora dentro al Franchi, in attesa di decisioni. Possibile infatti, ma non ancora sicuro né annunciato, che i viola vadano in ritiro.

Nell'immagine dell'articolo, realizzata da FV, le forze di polizia fuori dal Viola Park