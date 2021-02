tmw Vavro lascia la Lazio: è in partenza per la Spagna, lo aspetta l'Huesca

vedi letture

Affare ufficiale, Denis Vavro saluta la Lazio ed è un nuovo giocatore dell'Huesca. Il giocatore è adesso in volo per la Spagna insieme al suo agente, Martin Petras: operazione condotta insieme all'agenzia GG11, il difensore centrale si trasferisce nella Liga in prestito secco. Questo lo scatto di Vavro in partenza di TMW.