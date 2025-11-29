Tomori: "Allegri ha portato cambiamenti a livello psicologico. Lazio? Con le big facciamo bene"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con la Lazio a San Siro. Queste le sue dichiarazioni: "Noi approcciamo questa partita come fatto in tutta la stagione: per vincere e con atteggiamento giusto. Sarà difficile ma siamo pronti".

Sulle ottime prestazioni contro le big, con un solo gol subito: "Sappiamo che ogni partita dobbiamo essere molto attenti, ogni squadra può farci male. Contro le big abbiamo fatto bene e stasera è un'opportunità per fare di più. Sarà difficile, ma con molta attenzione dobbiamo continuare su questa strada".

Su cosa ha trasmesso in difesa Allegri: "Qualcosa a livello psicologico, mi sa. Quando è arrivato il mister mi ha detto che avevamo tutto per fare un grande campionato, ma che dovevamo credere in noi e in quello che facciamo".