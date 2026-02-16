Milan, tempo di rinnovi: il punto su Tomori e Loftus-Cheek, premio per Bartesaghi?

La finestra di mercato invernale è sigillata, la prossima sessione è attesa per l'estate. Nel frattempo però la dirigenza del Milan non intende perdere tempo, ma sigillare alcuni giocatori imprescindibili della rosa di Massimiliano Allegri. Se per Christian Pulisic all'interno del contratto è inserita un'opzione di prolungamento a favore del club rossonero fino al 2028, discorso diverso riguarda Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.

Chi ha assoluta priorità, tra i due, è il difensore inglese di 28 anni. L'accordo attuale ha la scadenza fissata nel giugno 2027, dunque con poco meno di un anno e mezzo rimanente. Per questa ragione il tandem Tare-Furlani - secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - avrebbe avanzato al calciatore un rinnovo di contratto con il medesimo ingaggio percepito oggi (3,5 milioni l'anno) per tre anni aggiuntivi di contratto. Vale a dire con deadline ristabilita al 30 giugno 2030. Per Tomori si tratta di un affare già delicato, per questo la firma dovrebbe arrivare a breve.

Passando a Loftus-Cheek, con stessa scadenza nell'estate 2027. Stando al quotidiano romano, filtrano ottime sensazioni in merito al prolungamento fino al 2030 del centrocampista inglese di 30 anni (corteggiato a gennaio dalla Lazio). In aggiunta, c'è il dossier Davide Bartesaghi totalmente alla portata del Milan: il terzino di casa, classe 2005, ha firmato l’anno scorso fino al 2030, ma la società di via Aldo Rossi vorrebbe premiarlo. Con tanto di prolungamento di un altro anno e un ingaggio triplicato, così da allontanare minacce esterne, tra cui l’Arsenal.