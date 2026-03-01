Milan, Tomori: "Bisogna reagire dopo il ko col Parma, ecco cosa ci ha detto Allegri"
Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del lunch match con la Cremonese: "E' una partita difficile, sappiamo bene cosa dobbiamo fare e reagire. Bisogna partire forte perché loro sono una buona squadra".
Rigiocare subito può aiutavi?
"La cosa più bella è che abbiamo subito un'altra partita per correggere quella di domenica scorsa, non perdevamo da tanto tempo e dobbiamo reagire forte per mantenere la posizione in classifica".
Cosa vi ha detto Allegri?
"Ci ha detto che nel calcio ci sono anche le sconfitte immeritate, in queste partite si vede la mentalità della squadra. Abbiamo fatto un bel campionato finora e dobbiamo continuare così".
