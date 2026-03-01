Milan, Tomori: "Dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta"

Prima della sfida contro la Cremonese, il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Dopo una sconfitta ci sono giorni particolari, soprattutto dopo 24 partite senza perdere, non è stato facile - riportano i colleghi di Milannews.it -. Oggi però abbiamo una nuova partita, dobbiamo reagire e fare una bella partita.

In A tutte le gare sono difficili, dobbiamo stare uniti davanti e dietro, se facciamo questo poi abbiamo la qualità per fare bene. Dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta".