Tomori e un gioiello di Romero, poi la rimonta dei Blancos. Real Madrid-Milan 3-2, gli highlights

Prima amichevole negli Stati Uniti e primi spunti interessanti per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno perso 3-2 la sfida contro il Real Madrid, con reti di Tomori e Luka Romero prima della doppietta di Valverde e del gol vittoria segnato da Vinicius.

Il gioiello di Romero

Dopo il vantaggio di Tomori, di testa su angolo calciato da Pulisic, è l'argentino ex Lazio a deliziare i tifosi di Pasadena con un sinistro chirurgico che si insacca alle spalle di Lunin. Poi nella ripresa come detto la doppietta di Valverde prima del gol del definitivo 3-2 segnato da Vinicius Jr. A margine gli highlights del match.

🎥 Highlights 🎥@lukaromero_'s golazo and all the action from #RealMadridMilan 🇦🇷❤️#ACMTour #SempreMilan pic.twitter.com/E1gI0FtQOU

— AC Milan (@acmilan) July 24, 2023