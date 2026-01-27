Ufficiale Abraham torna a casa: l'Aston Villa annuncia l'ingaggio dell'ex attaccante di Roma e Milan

Tammy Abraham torna a vestire la maglia dell’Aston Villa. L’attaccante della nazionale inglese arriva dal Besiktas in un’operazione che segna un ritorno dal forte valore simbolico e sportivo.

Il legame tra Abraham e il club di Birmingham è profondo e affonda le radici nella stagione 2018/19, una delle più memorabili della storia recente del Villa. In quell’annata l’attaccante fu uno dei grandi protagonisti della promozione in Premier League, trascinando la squadra a suon di gol: ben 25 reti in campionato, decisive per il cammino. Indimenticabile anche il suo contributo nei play-off, con il rigore realizzato nella lotteria contro il West Bromwich Albion, passaggio chiave verso la finale di Wembley.

Grazie a quei numeri, Abraham entrò di diritto nella storia del club, diventando il primo giocatore dell’Aston Villa a raggiungere quota 25 gol in una singola stagione dopo Andy Gray, che ci riuscì nel lontano 1976/77. Un rendimento che ne consacrò il talento e ne accelerò definitivamente la crescita. Dopo l’esperienza a Villa Park, il centravanti ha costruito una carriera di alto profilo a livello internazionale. Con il Chelsea ha conquistato la UEFA Champions League, per poi trasferirsi in Italia, dove è stato uno dei protagonisti del successo della Roma in UEFA Europa Conference League, arricchendo ulteriormente il proprio palmarès. Nella scorsa stagione ha vestito invece la maglia del Milan.