Lorenzo Insigne torna al Pescara: ecco com'è andata la sua avventura in MLS

in attesa dell'ufficialità del ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara può essere utile dare uno sguardo a quella che è stata l'ultima esperienza professionale dell'attaccante napoletano: quella con il Toronto FC. L'avventura in MSL, infatti, si è conclusa con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Il 1° luglio 2025, la franchigia canadese e l'ex capitano del Napoli hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale, chiudendo un capitolo che sulla carta doveva essere glorioso ma che si è rivelato ben al di sotto delle aspettative.

I NUMERI DELLA PARENTESI CANADESE

In tre stagioni con la maglia del Toronto FC, Insigne ha collezionato complessivamente 76 presenze ufficiali, mettendo a segno 19 gol e servendo 18 assist tra MLS, Canadian Championship e Leagues Cup. Numeri che, analizzati nel dettaglio, raccontano una parabola discendente: dopo un inizio promettente nel 2022 (11 presenze, 6 gol e 2 assist in metà stagione), il rendimento è calato drasticamente nelle annate successive.

Nel 2023, Insigne ha disputato 20 partite in MLS segnando 4 gol e fornendo 5 assist, mentre nell'ultima stagione 2024 le cifre sono rimaste pressoché invariate: 23 presenze, 4 reti e 7 passaggi vincenti. Un bottino complessivo che stride con il contratto faraonico firmato nel gennaio 2022: 15,4 milioni di dollari annui per quattro anni, il secondo ingaggio più alto della MLS dopo Lionel Messi.

INFORTUNI E PRESTAZIONI SOTTOTONO

Il vero problema dell'esperienza nordamericana di Insigne sono stati gli infortuni ricorrenti, in particolare i problemi muscolari all'inguine che lo hanno tormentato sin dall'esordio stagionale 2023. Il primo stop è arrivato dopo appena 34 minuti della gara inaugurale contro il DC United, costringendolo a saltare diverse partite e a non ritrovare mai la continuità necessaria per incidere.

Le prestazioni sul campo, quando disponibile, hanno spesso mostrato un giocatore apparentemente demotivato e lontano dallo smalto dei tempi del Napoli. La stampa canadese ha più volte sottolineato come Insigne non sia mai riuscito a giustificare il peso del contratto, con il Toronto che ha chiuso rispettivamente all'ultimo posto della Eastern Conference nel 2023 e all'11° nel 2024, mancando i playoff in entrambe le stagioni.

IL CONFRONTO CON L'ITALIA

Per comprendere il calo di rendimento basta un confronto numerico: nelle sue ultime due stagioni al Napoli (2020-21 e 2021-22), Insigne aveva totalizzato 67 presenze in Serie A con 30 gol e 16 assist. In tre anni di MLS ne ha giocate 54 in regular season con 14 gol e 14 assist.

Il debutto aveva illuso: il 24 luglio 2022, al suo esordio casalingo, Insigne contribuì alla vittoria per 4-0 contro il Charlotte FC. Il 6 agosto arrivò il primo gol, nella spettacolare vittoria esterna per 3-4 contro Nashville. Ma quella scintilla iniziale si è spenta rapidamente, complici gli infortuni, l'ambientamento difficile e probabilmente anche una motivazione calante.

VERSO IL RITORNO IN ITALIA

Ora, a 34 anni, Insigne torna in Italia per chiudere il cerchio al Pescara, la squadra in cui aveva militato nella stagione 2011-12 conquistando la promozione in Serie A. Dalla MLS porta con sé un'esperienza che sulla carta doveva essere il coronamento di una carriera stellare, ma che nei fatti si è rivelata una parentesi difficile, segnata da troppi problemi fisici e da prestazioni lontane dai suoi standard. La sfida ora è dimostrare che, nonostante tre anni di alti e bassi oltreoceano, il talento del "Magnifico" può ancora brillare sui campi della Serie B italiana.