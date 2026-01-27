Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lorenzo Insigne torna al Pescara: ecco com'è andata la sua avventura in MLS

Lorenzo Insigne torna al Pescara: ecco com'è andata la sua avventura in MLSTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 19:49Serie B
Luca Bargellini

in attesa dell'ufficialità del ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara può essere utile dare uno sguardo a quella che è stata l'ultima esperienza professionale dell'attaccante napoletano: quella con il Toronto FC. L'avventura in MSL, infatti, si è conclusa con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Il 1° luglio 2025, la franchigia canadese e l'ex capitano del Napoli hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale, chiudendo un capitolo che sulla carta doveva essere glorioso ma che si è rivelato ben al di sotto delle aspettative.

I NUMERI DELLA PARENTESI CANADESE
In tre stagioni con la maglia del Toronto FC, Insigne ha collezionato complessivamente 76 presenze ufficiali, mettendo a segno 19 gol e servendo 18 assist tra MLS, Canadian Championship e Leagues Cup. Numeri che, analizzati nel dettaglio, raccontano una parabola discendente: dopo un inizio promettente nel 2022 (11 presenze, 6 gol e 2 assist in metà stagione), il rendimento è calato drasticamente nelle annate successive.
Nel 2023, Insigne ha disputato 20 partite in MLS segnando 4 gol e fornendo 5 assist, mentre nell'ultima stagione 2024 le cifre sono rimaste pressoché invariate: 23 presenze, 4 reti e 7 passaggi vincenti. Un bottino complessivo che stride con il contratto faraonico firmato nel gennaio 2022: 15,4 milioni di dollari annui per quattro anni, il secondo ingaggio più alto della MLS dopo Lionel Messi.

INFORTUNI E PRESTAZIONI SOTTOTONO
Il vero problema dell'esperienza nordamericana di Insigne sono stati gli infortuni ricorrenti, in particolare i problemi muscolari all'inguine che lo hanno tormentato sin dall'esordio stagionale 2023. Il primo stop è arrivato dopo appena 34 minuti della gara inaugurale contro il DC United, costringendolo a saltare diverse partite e a non ritrovare mai la continuità necessaria per incidere.
Le prestazioni sul campo, quando disponibile, hanno spesso mostrato un giocatore apparentemente demotivato e lontano dallo smalto dei tempi del Napoli. La stampa canadese ha più volte sottolineato come Insigne non sia mai riuscito a giustificare il peso del contratto, con il Toronto che ha chiuso rispettivamente all'ultimo posto della Eastern Conference nel 2023 e all'11° nel 2024, mancando i playoff in entrambe le stagioni.

IL CONFRONTO CON L'ITALIA
Per comprendere il calo di rendimento basta un confronto numerico: nelle sue ultime due stagioni al Napoli (2020-21 e 2021-22), Insigne aveva totalizzato 67 presenze in Serie A con 30 gol e 16 assist. In tre anni di MLS ne ha giocate 54 in regular season con 14 gol e 14 assist.
Il debutto aveva illuso: il 24 luglio 2022, al suo esordio casalingo, Insigne contribuì alla vittoria per 4-0 contro il Charlotte FC. Il 6 agosto arrivò il primo gol, nella spettacolare vittoria esterna per 3-4 contro Nashville. Ma quella scintilla iniziale si è spenta rapidamente, complici gli infortuni, l'ambientamento difficile e probabilmente anche una motivazione calante.

VERSO IL RITORNO IN ITALIA
Ora, a 34 anni, Insigne torna in Italia per chiudere il cerchio al Pescara, la squadra in cui aveva militato nella stagione 2011-12 conquistando la promozione in Serie A. Dalla MLS porta con sé un'esperienza che sulla carta doveva essere il coronamento di una carriera stellare, ma che nei fatti si è rivelata una parentesi difficile, segnata da troppi problemi fisici e da prestazioni lontane dai suoi standard. La sfida ora è dimostrare che, nonostante tre anni di alti e bassi oltreoceano, il talento del "Magnifico" può ancora brillare sui campi della Serie B italiana.

Articoli correlati
Lorenzo Insigne torna a Pescara: con Verratti azionista il pensiero corre veloce... Lorenzo Insigne torna a Pescara: con Verratti azionista il pensiero corre veloce al 2012
Lorenzo Insigne torna al Pescara: quando Giovanni Storti vale di più di un comunicato... Lorenzo Insigne torna al Pescara: quando Giovanni Storti vale di più di un comunicato
Lorenzo Insigne al Pescara: dove e come potrebbe giocare 'Il Magnifico' nel 3-5-2... Lorenzo Insigne al Pescara: dove e come potrebbe giocare 'Il Magnifico' nel 3-5-2 di Gorgone
Altre notizie Serie B
Lorenzo Insigne torna a Pescara: con Verratti azionista il pensiero corre veloce... Lorenzo Insigne torna a Pescara: con Verratti azionista il pensiero corre veloce al 2012
Pescara, torna in biancazzurro Gaston Brugman: l'uruguaiano ha scelto la 8 UfficialePescara, torna in biancazzurro Gaston Brugman: l'uruguaiano ha scelto la 8
Lorenzo Insigne torna al Pescara: ecco com'è andata la sua avventura in MLS Lorenzo Insigne torna al Pescara: ecco com'è andata la sua avventura in MLS
Lorenzo Insigne torna al Pescara: quando Giovanni Storti vale di più di un comunicato... Lorenzo Insigne torna al Pescara: quando Giovanni Storti vale di più di un comunicato
Empoli, Carboni risolve il prestito. Ad attenderlo c'è il Parma e la Serie A Empoli, Carboni risolve il prestito. Ad attenderlo c'è il Parma e la Serie A
Sampdoria, il punto dall'infermeria prima dello Spezia: Depaoli ko, nessuna lesione... TMWSampdoria, il punto dall'infermeria prima dello Spezia: Depaoli ko, nessuna lesione per Viti
Lorenzo Insigne al Pescara: dove e come potrebbe giocare 'Il Magnifico' nel 3-5-2... Lorenzo Insigne al Pescara: dove e come potrebbe giocare 'Il Magnifico' nel 3-5-2 di Gorgone
Reggiana, arriva il brasiliano Marcon: accordo fino al 2027 con opzione biennale UfficialeReggiana, arriva il brasiliano Marcon: accordo fino al 2027 con opzione biennale
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
3 Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
4 Romantico ritorno per Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il Pescara
5 Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti: "Conte? Se sono temi da Champions... Domani Koopmeiners e Openda titolari"
Immagine top news n.1 Daniel Maldini è della Lazio, ecco il comunicato. I dettagli dell'acquisto dall'Atalanta
Immagine top news n.2 Romantico ritorno per Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il Pescara
Immagine top news n.3 Fiorentina, Giuseppe Commisso nuovo presidente. Prende il posto di suo padre Rocco
Immagine top news n.4 Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli
Immagine top news n.5 Conte: "Se iniziasse oggi il campionato, tutti metterebbero il Napoli fra l'8° e il 10° posto"
Immagine top news n.6 Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
Immagine top news n.7 Classifiche a confronto: crollo Napoli, -10 come la Lazio! Milan e Roma a braccetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, Giuseppe Commisso? Ora dalle parole ai fatti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Diego Carlos e il sogno estivo: "La chiamata del Brasile? E' un obiettivo grande"
Immagine news Serie A n.2 Como, Ludi: "Vogliamo migliorare tutti i giorni. Nico Paz? Intanto ce lo godiamo"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta in Champions, Palladino: "Entrare tra le prime 8? La speranza è l'ultima a morire"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Vanoli e il recupero di Kean: "Valutato giorno per giorno, sta per rientrare"
Immagine news Serie A n.5 Stasera finiscono gli ottavi di Coppa Italia: Fiorentina o Como attese dal Napoli
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Harrison: "Sono qui da poco, difficile dire le differenze tra Serie A e Premier"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lorenzo Insigne torna a Pescara: con Verratti azionista il pensiero corre veloce al 2012
Immagine news Serie B n.2 Pescara, torna in biancazzurro Gaston Brugman: l'uruguaiano ha scelto la 8
Immagine news Serie B n.3 Lorenzo Insigne torna al Pescara: ecco com'è andata la sua avventura in MLS
Immagine news Serie B n.4 Lorenzo Insigne torna al Pescara: quando Giovanni Storti vale di più di un comunicato
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Carboni risolve il prestito. Ad attenderlo c'è il Parma e la Serie A
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, il punto dall'infermeria prima dello Spezia: Depaoli ko, nessuna lesione per Viti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Vincenzo Millico passa in prestito fino a giugno al Team Altamura
Immagine news Serie C n.3 Ternana, il rinforzo per la difesa arriva dalla Serie A: fatta per Adi Kurti dell'Hellas
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, Sean Parker al passo d'addio: l'attaccante approderà al Lecco
Immagine news Serie C n.5 Carpi, arriva in prestito dal Pisa l'attaccante classe 2000 Elia Giani
Immagine news Serie C n.6 Carpi, ecco un primo rinforzo per l'attacco. C'è l'accordo con il Pisa per il prestito di Giani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?