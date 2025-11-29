Tomori: "Il derby ci ha dato tantissima energia. Con Allegri siamo cambiati tatticamente"
Intervenuto a Milan TV, il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato così del momento del Milan e della partita di questa sera contro la Lazio a San Siro: "Il derby vinto ci ha dato tantissima energia, è stata una bella sensazione. Adesso però abbiamo archiviato e dobbiamo pensare solo a questa sera".
Sul nuovo modo di difendere del Milan: "Quest'anno dobbiamo difendere bene e attaccare velocemente, dobbiamo continuare così. Con Allegri c'è stato un cambio a livello tattico, cerchiamo sempre di ascoltare il mister".
