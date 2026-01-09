Torino a caccia di rinforzi: l'ultima idea è il brasiliano Vitor Carvalho

Il Torino prosegue nelle proprie valutazioni di calciomercato, in attesa di trovare soluzioni in uscita per quei giocatori in esubero come Biraghi, Nkounkou, Asllani e Ngonge. Per la difesa i profili che piacciono sono quelli di Ricardo del Botafogo e di Marianucci del Napoli, per il quale è in atto un testa a testa con la Cremonese. Per la corsia sinistra invece il nome resta quello di Obrador del Benfica, ma prima serve una cessione nel ruolo.

Intanto il ds Petrachi sta valutando anche altri profili e altre posizioni: in questo senso nelle scorse ore, scrive Tuttosport, è andato in scena un contatto con gli agenti di Vitor Carvalho, centrocampista brasiliano di 28 anni che gioca nel Braga e che all'occorrenza può agire anche da esterno mancino e da difensore centrale. In questa stagione, fra tutte le competizioni, ha messo a referto 18 presenze con due gol.

Restando al centrocampo e alle possibilità di rinforzo per mister Baroni, attenzione al profilo di Soumaré del Leicester, su cui però è forte anche il Monaco, e a Belahyane, centrocampista che non sta trovando particolare spazio nella Lazio di Maurizio Sarri e che Baroni conosce benissimo. In questo senso, il Torino sta provando a capire le possibilità di inserire Ilic nell'operazione.