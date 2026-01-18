Torino, Aboukhlal: "Da due mesi lavoro con Baroni da esterno sinistro. Capisco la tattica"
Zakaria Aboukhlal, esterno del centrocampo a cinque del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita contro la Roma in casa: "Come mi sento esterno a sinistra? Ad essere onesti mi sento molto bene, certamente mi devo adattare. Normalmente sono un'ala, lo sono stato tutta la vita, ma da due mesi in allenamento hanno provato a mettermi da quinto. Abbiamo lavorato molto, con il coach (Baroni, ndr) e lo staff tecnico, a difendere bene".
Calcio differente tra Italia e Francia?
"Sì, è diverso, ma è un buon campionato. Non ho avuto difficoltà nei due primi mesi. Ora capisco la tattica, il torneo, cerco di fare del mio meglio. E mi trovo meglio".
