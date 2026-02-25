Sospiro di sollievo per D'Aversa e il Torino: solo una contusione per Aboukhlal

Roberto D'Aversa ha iniziato ieri la sua avventura sulla panchina del Torino e deve già fare i conti con gli indisponibili. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, non preoccupano le condizioni di Zakaria Aboukhlal, che ha saltato la trasferta disastrosa di Genova, dove è arrivato il ko per 3-0 che è costato la panchina a Marco Baroni.

Gli esami degli ultimi giorni hanno escluso per il marocchino degli infortuni gravi. Per lui solamente una contusione nella zona poco sotto il ginocchio destro, eredità di una botta. Il suo decorso dunque verrà valutato giorno per giorno, ma non si esclude una possibile convocazione domenica contro la Lazio. Un sospiro di sollievo per il calciatore, che comunque era tenuto sotto osservazione, vista il punto delicato che era stata coinvolto.