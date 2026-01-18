Guai anche per il Torino: infortunio per Aboukhlal contro la Roma, tocca a Pedersen
Finisce al minuto 33 la partita di Zakaria Aboukhlal contro la Roma. L'esterno a tutta fascia adattato da Baroni dopo essere finito a terra ha lamentato di un infortunio: sconfortato al momento del soccorso dello staff medico, ha fatto cenno di non riuscire a continuare.
Cambio obbligato per il Torino, dunque: secondo quanto riferito da Sky Sport, si tratta di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Al suo posto entra Pedersen, che si piazza a destra, mentre Lazaro va a sinistra.
