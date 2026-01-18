Torino, Aboukhlal: "Sto prendendo confidenza con il nuovo ruolo"
TUTTO mercato WEB
Scelto tra gli undici titolari per la sfida tra Torino e Roma, ecco le parole di Zakaria Aboukhlal ai microfoni di DAZN: "Ho più confidenza con il campionato di Serie A. Negli ultimi due mesi ho anche cambiato posizione, giocando come quinto e ho ricevuto fiducia da parte dello staff e dai compagni, ho trovato più spazio e la sento molto più mia. Penso prima a questa sfida, poi vedrò la finale del mio Marocco in Coppa D'Africa".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
2 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile