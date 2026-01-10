Torino, Baroni: "Dobbiamo creare le basi. Ecco perché ho scelto Ngonge e Zapata"

Marco Baroni, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta, valida per la ventesima giornata di Serie A.

Perché ha scelto Ngonge e Zapata in attacco?

"Li ho visti bene, per Zapata ha pesato il fatto che si merita di giocare questa partita: è un ragazzo con tanta professionalità e dedizione. Per la struttura che ha è meglio che parta invece di subentrare, abbiamo pensato di dare fastidio all'Atalanta con la mobilità di Ngonge, anche nell'ottica di queste partite così ravvicinate".

Cosa manca per fare il salto di qualità?

"Noi siamo concentrati sul quotidiano, il mio progetto è partito sei mesi fa e c'è da lavorare sul piano della solidità. Bisogna creare le basi, per poi pensare all'altezza. In questo momento la nostra attenzione è rivolta a queste cose che dobbiamo mettere dentro".