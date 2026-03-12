Sacchi: "Scudetto unico obiettivo rimasto per l'Inter, li vedo in calo. Il Milan fiuta l'impresa"

In un commento per la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi dice la sua sulla lotta Scudetto dopo il derby vinto dal Milan lo scorso weekend: "Il Milan ha la possibilità di rimettersi pienamente in corsa per lo scudetto e anche di vincerlo. Ha una struttura di squadra molto solida e la vittoria nel derby ha sicuramente dato entusiasmo a tutto l’ambiente".

"Non sarà facile, il Milan dovrà vincerle tutte: ma l'impresa si può fare"

"Certo, sette punti da recuperare sono parecchi: ci vogliono tre partite e non è semplice perché i rossoneri dovrebbero vincerle tutte e l’Inter fare un solo punto. Però l’impresa è nelle corde della squadra di Allegri. L’Inter ha un solo dovere: fare punti e mantenere il distacco. Lo scudetto è l’unico obiettivo rimasto e quindi i nerazzurri daranno l’anima per arrivare al traguardo. Però confesso che li ho visti in leggero calo rispetto ad altri periodi della stagione. Sarà colpa delle assenze, forse, o sarà che sono meno determinati ed efficaci di prima".

Perdere due derby e vincere lo Scudetto: non è mai successo prima

In tutta la storia della Serie A, quando una delle due milanesi ha perso sia l'andata che il ritorno contro la cugina, non è mai arrivata a conquistare il titolo. L'Inter, in particolare, ha vinto uno scudetto senza trionfare in nessuno dei due derby (nel 1962-63, con due pareggi), ma mai dopo averli persi entrambi. Dopo le recenti sconfitte nerazzurre in entrambe le stracittadine di questa stagione, questa "maledizione storica" preoccupa i tifosi interisti, anche se l'Inter resta favorita con 7 punti di vantaggio sul Milan a 10 giornate dalla fine.