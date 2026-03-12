Atalanta, un tifo da Champions (oltre il risultato): da Bergamo all'Europa con grandi numeri

“La fede oltre il risultato”. Una frase che nell’ambiente Atalanta viene citata spesso nei momenti difficili dai tifosi nerazzurri: tradizionalisti nel loro attaccamento alla maglia seppur da ormai dieci anni i palcoscenici siano diventati di altissimo livello. L’applauso nonostante il 6-1 contro il Bayern Monaco è stato un gesto significativo che ha colpito gli stessi bavaresi, e all’Allianz Arena oltre 3700 tifosi bergamaschi saranno al seguito di De Roon e compagni nonostante tutto. Il popolo nerazzurro si muove da sempre in massa, e analizzando il calore orobico tra le mura amiche in ambito europeo, si percepisce immediatamente la forza dell’affetto bergamasco in ogni singola occasione.

L’Atalanta ha in Champions League una media attuale di 21.673 spettatori con l’86% di riempimento dello stadio: si trova ad oggi al 17° posto nella competizione, davanti anche a colossi come Benfica e Manchester City. Analizzando invece, dal 2021 fino a oggi, la percentuale di riempimento dello stadio, parlando ovviamente solo delle squadre di Champions League, la Dea si attesta all’88% con una media di 21.600 spettatori.

Prendendo infine tale statistica e analizzando le squadre italiane in Europa dal 2017 al 2026, l’Atalanta è al 3° posto per percentuale di riempimento con l’88,2%: davanti restano soltanto Inter (90%) e Juventus (95%).