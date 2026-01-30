Asllani torna all'Inter: il comunicato ufficiale del Torino che annuncia l'interruzione del prestito
Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato la risoluzione del prestito di Kristjan Asllani, regista che torna all'Inter per essere poi ceduto al Besiktas: "Il Torino Football Club comunica di aver definito con il Football Club Internazionale Milano la "risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Kristjan Asllani. Il Torino saluta Kristjan e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera".
