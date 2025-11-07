Torino, Baroni: "Sfidare ora la Juventus è diverso. Spalletti ha toccato i tasti giusti"

Alla vigilia della partita contro la Juventus, Marco Baroni, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato di come potrebbe affrontare i suoi avversari, che hanno cambiato recentemente la guida tecnica: "Ci sono differenze. Spalletti è un allenatore che stimo molto e rispetto, ha toccato i tasti giusti. Sappiamo che sono forti, dobbiamo guardare noi: vogliamo portare in campo una partita di valore. Serve questo, oltre ad attenzione, compattezza e dedizione. Abbiamo questa grande opportunità di portare questi valori. Sono valori che costruiamo quotidianamente. Sono gare che non lasciano spazio a momenti di disattenzione, serve intensità e presenza individuale e di squadra. Ci serve questo: l'errore ci sta, ma dobbiamo giocare con quella voglia e quel coraggio"

Sarà squalificato: cosa cambia?

"È un grande dispiacere per me, vivrò la partita con la squadra anche se più distante. Ma Leo (Colucci, ndr), ha fatto anche il primo e viviamo tutti i giorni insieme la squadra. Soffrirò un po' più distante".

Come si prepara un derby con tanti debuttanti come ha il Toro nella sfida contro la Juve?

"Sono partite da sentire. Chi ha più percorso ha più esperienza, ma io la vedo come una grande opportunità: deve essere un moltiplicatore di energia"

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Marco Baroni.