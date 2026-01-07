Live TMW Torino, Baroni: "Ho poco da rimproverare. Dispiace per le sconfitte in casa"

Premi F5 per aggiornare la diretta

23.00 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro l'Udinese, valida per la diciannovesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.26 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Come mai il Toro ha questi continui alti e bassi?

"La squadra si è spesa molto, non posso rimproverare molto. Abbiamo commesso errori tecnici, il primo tiro di Zaniolo nasce da un passaggio nostro. E' un peccato, ci dispiace: tutte le volte che siamo lì per fare il saltino...E' una cosa che dispiace anche per le sconfitte che patiamo in casa, ma siamo convinti che, nonostante i due punti in più rispetto allo scorso anno, troveremo l'energia per ripartire di nuovo"

Che risposte ha avuto dalla squadra?

"Ilkhan ha fatto un primo tempo discreto, poi è cresciuto e l'ho tolto perché ha chiesto il cambio. Aboukhlal? Abbiamo sbagliato molti cross, ma è arrivato molte volte e la sua prestazione è incoraggiante. Njie si è speso, poteva essere aiutato di più. Ho visto tanta volontà e poca pulizia tecnica dovuta anche alle gare ravvicinate"

Biraghi, Sazonov e Nkounkou convocati ma poi non in panchina

"Sono scelte tecniche. Siamo in una fase di mercato, cerchiamo di essere coerenti con questa linea"

Cosa non ha funzionato?

"Affrontavamo una squadra tosta e che ha fisicità, l'Udinese sa abbassarsi e non era una gara facile. Abbiamo pagato l'impegno ravvicinato, a Verona avevamo fatto una gara importante. Oggi non posso dire che la squadra non si è spesa, voglio rivedere la gara ma è stata poco lucida in rifinitura. E abbiamo pagato a caro prezzo qualche pallone"

Ore 23.32 - Termina la conferenza stampa di Baroni