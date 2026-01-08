Torino, un altro tonfo in casa. Ma Cairo promette: “Faremo acquisti. E in fretta”

Il Toro continua a viaggiare come i gamberi, facendo un passo avanti e due indietro. Anche il 2026 è iniziato sulla falsariga degli ultimi anni: grande prestazione e ottima vittoria a Verona che aveva quasi il sapore della svolta, ennesimo e puntuale scivolone con tanto di peggioramenti evidenti contro l’Udinese. Così quella che poteva essere la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate, è diventata la quinta sconfitta nelle ultime otto. E, soprattutto, è il quarto tonfo casalingo nelle ultime cinque interne, con il Grande Torino che sta diventando terra di conquista un po’ per tutti: tra novembre e dicembre erano stati Como e Milan, comunque due big, mentre nei due casi più recenti sono stati Cagliari e Udinese, decisamente alla portata. Il Toro di Baroni resta incompiuto, “Dispiace non essere riusciti di nuovo a fare il saltino, ma ho poco da rimproverare alla squadra e siamo stati penalizzati dagli impegni ravvicinati” ha dichiarato l’allenatore dopo l’1-2 contro i friulani.

E’ sempre più palese la necessità di rinforzi, anche perché ormai la rosa si sta accorciando sempre di più. L’infermeria centra poco, anche perché gli indisponibili “veri” erano soltanto Pedersen e Gineitis, oltre a Masina ancora in Coppa d’Africa. Ormai c’è una lunghissima lista di calciatori sul mercato: tra chi è stato convocato ma è finito comunque in tribuna (Biraghi, Sazonov, Nkounkou), chi ormai è ai margini e siede comodamente in panchina (Israel e Asllani), chi ha già le valigie in mano (Dembele, Ilic, Ngonge), le scelte per Baroni sono ai minimi termini proprio nel periodo in cui il Toro si è ritrovato a giocare sei gare in 20 giorni. Un azzardo vero e proprio, ma ai vertici della società garantiscono che stanno correndo ai ripari. “Petrachi è molto attivo e ha un sacco di carne al fuoco: speriamo di fare le cose velocemente, questo è l’obiettivo” ha spiegato il presidente Urbano Cairo, che tra difesa, centrocampo e corsie laterali ha tanto da fare. Anche al patron, però, resta l’amarezza per l’ottava sconfitta in 19 giornate (la quinta su 10 al Grande Torino): “Potevamo pareggiarla tranquillamente, abbiamo preso due gol un po’ particolari - l’analisi dell’editore alessandrino - ma comunque abbiamo conquistato nove punti nelle ultime cinque giornate: devo dire che non è male”. Non è male, vero, ma non è ancora abbastanza per ambire al “saltino” tanto invocato da Baroni.