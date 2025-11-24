Torino, Baroni: "Zapata merita di giocare dal 1'. Coco out? Ha una contusione al ginocchio"

Nel pre partita di Torino-Como è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei granata Marco Baroni. Queste le sue parole, iniziando dal debutto di Zapata dal 1': "Duvan si merita questa partita perché ha lavorato duro ed è un ragazzo straordinario. Ci è stato vicino, è un leader, oggi merita di andare in campo"

Che Torino dobbiamo aspettarci?

"Il Como è una realtà. E' una squadra terza per possesso, miglior difesa, noi dobbiamo essere compatti e aggressivi, ma allo stesso tempo giocare con ritmo e con velocità. Ci siamo preparati vogliamo mettere in campo ciò che abbiamo studiato".

In difesa non ci sono Coco e Ismajli, sostituiti da Masina e Tameze.

"Masina e Tameze stanno lavorando bene. Coco viene dalla nazionale e non era al top della condizione perché ha avuto una forte contusione ad un ginocchio. E' giusto dare un opportunità a chi era stato impiegato meno".