Milan decimato dopo la pausa. Allegri fa la conta degli assenti: Estupiñan si aggiunge alla lista

Una pausa per le nazionali che per il Milan, sportivamente parlando, è stata un'ecatombe. Massimiliano Allegri in vista della gara di domenica sera a San Siro contro la Fiorentina dovrà fare la conta tra chi sarà presenze e chi invece sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Dopo che nei giorni scorsi erano arrivate le ufficialità delle assenze di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, nella giornata di oggi è arrivata anche la notizia del forfait di Pervis Estupinan a causa del problema alla caviglia rimediato con l'Ecuador.

Ma non è finita qui. Perché negli ultimi due giorni non ha preso parte all'allenamento con il resto del gruppo nemmeno Christopher Nkunku, a causa di un pestone all'alluce rimediato durante il ritiro con la Francia. L'unica buona notizia è arrivata dal fronte Alexis Saelemaekers, che ieri pomeriggio ha lavorato con il resto dei compagni e sarà quasi certamente a disposizione del tecnico livornese.

Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 7^ giornata di campionato:

ATALANTA

Indisponibili: Bakker, Kolasinac.

Squalificati: nessuno.

BOLOGNA

Indisponibili: Immobile.

Squalificati: nessuno.

CAGLIARI

Indisponibili: Belotti, Radunovic, Di Pardo, Rog.

Squalificati: nessuno.

COMO

Indisponibili: Diao, Dossena, Sergi Roberto, Addai.

Squalificati: Jesus Rodriguez.

CREMONESE

Indisponibili: Collocolo, Moumbagna

Squalificati: nessuno.

FIORENTINA

Indisponibili: Kouame, Lamptey.

Squalificati: nessuno.

GENOA

Indisponibili: Cornet, Stanciu, Ostigard, Messias.

Squalificati: nessuno.

HELLAS VERONA

Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati, Bella-Kotchap.

Squalificati: nessuno.

INTER

Indisponibili: Di Gennaro, Thuram, Darmian.

Squalificati: nessuno.

JUVENTUS

Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio e Miretti.

Squalificati: nessuno.

LAZIO

Indisponibili: Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Pellegrini, Rovella.

Squalificati: nessuno.

LECCE

Indisponibili: Jean, Perez.

Squalificati: nessuno.

MILAN

Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupinan.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI

Indisponibili: Lukaku, Lobotka, Contini, Rrahmani.

Squalificati: nessuno.

PARMA

Indisponibili: Frigan, Ondrejka.

Squalificati: nessuno.

PISA

Indisponibili: Aebischer, Denoon, Stengs, Esteves.

Squalificati: Toure.

ROMA

Indisponibili: Angelino.

Squalificati: nessuno.

SASSUOLO

Indisponibili: Paz, Pieragnolo, Muharemovic, Boloca

Squalificati: nessuno.

TORINO

Indisponibili: Anjorin, Schuurs, Aboukhlal.

Squalificati: nessuno.

UDINESE

Indisponibili: Kristensen, Nunziante.

Squalificati: nessuno.