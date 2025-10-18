Milan decimato dopo la pausa. Allegri fa la conta degli assenti: Estupiñan si aggiunge alla lista
Una pausa per le nazionali che per il Milan, sportivamente parlando, è stata un'ecatombe. Massimiliano Allegri in vista della gara di domenica sera a San Siro contro la Fiorentina dovrà fare la conta tra chi sarà presenze e chi invece sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Dopo che nei giorni scorsi erano arrivate le ufficialità delle assenze di Christian Pulisic e Adrien Rabiot, nella giornata di oggi è arrivata anche la notizia del forfait di Pervis Estupinan a causa del problema alla caviglia rimediato con l'Ecuador.
Ma non è finita qui. Perché negli ultimi due giorni non ha preso parte all'allenamento con il resto del gruppo nemmeno Christopher Nkunku, a causa di un pestone all'alluce rimediato durante il ritiro con la Francia. L'unica buona notizia è arrivata dal fronte Alexis Saelemaekers, che ieri pomeriggio ha lavorato con il resto dei compagni e sarà quasi certamente a disposizione del tecnico livornese.
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 7^ giornata di campionato:
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Kolasinac.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Radunovic, Di Pardo, Rog.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Diao, Dossena, Sergi Roberto, Addai.
Squalificati: Jesus Rodriguez.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Lamptey.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Cornet, Stanciu, Ostigard, Messias.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati, Bella-Kotchap.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Thuram, Darmian.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio e Miretti.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Pellegrini, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Jean, Perez.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupinan.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Lobotka, Contini, Rrahmani.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Aebischer, Denoon, Stengs, Esteves.
Squalificati: Toure.
ROMA
Indisponibili: Angelino.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Paz, Pieragnolo, Muharemovic, Boloca
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Anjorin, Schuurs, Aboukhlal.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Kristensen, Nunziante.
Squalificati: nessuno.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.