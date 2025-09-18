TMW Radio Torino, Cairo: “Prima giornata orribile, ma dopo Roma ho buone sensazioni”

"Siamo partiti male, la prima partita è stata orribile. Poi però, nelle gare successive, soprattutto a Roma, ho avuto buone sensazioni”. Urbano Cairo, presidente del Torino intervenuto a Maracanà su TMW Radio e Il 61, commenta così l’avvio di campionato dei granata: “Queste sensazioni vanno confermate, ma ho visto una squadra ben messa in campo e mi sono ripreso dal brutto lunedì che ha aperto il campionato. Ho visto cose migliori, sono fiducioso".

È il momento di tornare in Europa?

"La cosa importante è lavorare per ottenere dei risultati, però secondo me nel calcio è meglio evitare di fare dichiarazioni roboanti o voli pindarici. Noi, avendo fatto investimenti importanti, vogliamo fare meglio dell'anno scorso e di quelli precedenti. Poi, scaramanticamente, oggi non stiamo a dire qualcosa di più. Vediamo come va, e a quel punto potremo essere più espliciti e scoprire le carte".

Il Torino può cercare di stare davanti a squadre come Atalanta o Bologna?

"Io non mi metto a fare un discorso relativo a singole società, non penso sia elegante. Dobbiamo essere consci delle cose che possiamo fare e della storia che ha il Torino, anche se la storia è cambiata e il calcio non ha più gli equilibri economici dei tempi del Grande Torino o del Toro degli anni '60. Non citiamo una squadra o l'altra, dobbiamo fare la corsa su noi stessi e cercare di migliorare quello che facciamo".

L’intervista di Cairo a Maracanà