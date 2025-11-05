Torino, Cairo è atteso al Fila: la carica per il derby con la Juve arriva anche dal patron

Ieri è stata la volta dei tifosi, oggi sarà il turno di Urbano Cairo: al Filadelfia il Toro prova a caricarsi ogni giorno di più in vista del derby contro la Juventus. Al quartier generale sono state aperte le porte e sono accorse circa 400 persone per la seduta pomeridiana di ieri, con Vlasic e compagni che hanno ricevuto applausi e cori d’incoraggiamento per cercare un’impresa centrata soltanto una volta dal lontano 1995. Oggi, invece, è atteso il presidente Cairo, e non sarà nemmeno l’unica occasione. “Andrò al Filadelfia due volte, probabilmente mercoledì e venerdì, perché tengo troppo al derby e voglio metterci anche io il mio 1% verso la sfida contro la Juve” dichiarava il numero uno del club di via Viotti dopo il pareggio contro il Pisa. Per lui, però, i numeri della stracittadina sono davvero impietosi: le sue sfide contro la Juve sono 32, l’unica gioia è arrivata nel 2015 poi ci sono sette pareggi e addirittura 24 sconfitte a completare il bilancio, con 16 gol fatti e ben 57 subiti durante il suo ventennio alla guida della società.

La storia è un peso non indifferente da portarsi dietro, ma il Toro può contare su ben 14 giocatori ancora “puliti” dalla scorie di eventuali delusioni nelle stracittadine. Chiunque sia il portiere tra i pali granata, non avrà mai vissuto un derby della Mole: Paleari scalpita per un’altra chance da titolare, Israel è rientrato a lavorare con i compagni e punta al ritorno proprio contro la sua ex squadra dal 2018 al 2022. Poi bisogna aggiungere Casadei e Biraghi, in granata da gennaio scorso ma con le due sfide contro la Juve della passata stagione che erano già state disputate. Infine, oltre a chi è al Toro da tempo come Ilkhan, Popa e Dembele, si aggiungono ovviamente tutti gli acquisti dell’ultima estate: dagli ex Empoli Ismajli e Anjorin, a Nkounkou che vede il rientro a disposizione e Aboukhlal che invece è ancora indietro nel percorso di recupero, fino ai campioni d’Italia con il Napoli Ngonge e Simeone. Dulcis in fundo, pure il tecnico Baroni è al debutto in un derby della Mole: per lui, però, sarà una stracittadina ancora diversa, perché dopo la conferma del turno di squalifica da parte del Giudice Sportivo si troverà costretto a prendere posto sulle tribune dello Stadium e lasciare la guida della squadra al vice Colucci.