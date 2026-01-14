Torino, Che Adams re di Coppa: segna di nuovo all'Olimpico ma questa volta vale i quarti

Che Adams l'ha fatto di nuovo. L'attaccante del Torino è stato il protagonista del successo della squadra di Marco Baroni nella Capitale. Un 3-2 che ha permesso ai granata di accedere ai quarti di finale della Coppa Italia superando la Roma di Gian Piero Gasperini. Secondo successo di fila contro i giallorossi all'Olimpico, in campionato la decise Simeone, e tre reti dello scozzese in questo stadio.

Il gol all'Olimpico con la Lazio

In stagione, era il 4 ottobre scorso, la punta della formazione piemontese era andata a segno nel 3-3 contro i biancocelesti in una partita infinita. In quel caso era il momentaneo 2-2 prima del sorpasso nel recupero con Coco e poi il rigore del definitivo pareggio di Cataldi su calcio di rigore arrivato al minuto 103.

Le altre reti stagionali

Una doppietta che, lo sperano i tifosi, possa aver riacceso nuovamente Adams a segno con il contagocce nella prima parte di stagione. Oltre alla rete in questo stadio, il calciatore natio di Leicester è andato a segno nel 2-2 casalingo contro il Pisa del 2 novembre scorso e nella sconfitta arrivata al Via del Mare di Lecce per 2-1 del 30 novembre. Poi un lungo digiuno interrotto da questa doppietta importante che può rappresentare una svolta. Lo spera Marco Baroni. Lo spera tutto il Toro.