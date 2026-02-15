Torino, Che Adams: "Il calcio è dei tifosi, difficile giocare senza molti di loro"

L'attaccante del Torino Che Adams ha parlato a Sky Sport prima della sfida odierna contro il Bologna: "Sono felice che torni Simeone dal primo minuto, lui fa tantissima pressione sugli avversari e insieme andiamo bene".

Quanto è difficile giocare con così pochi tifosi allo stadio (per via della contestazione, ndr)?

"Il calcio è dei tifosi, è difficile giocare senza di loro ma noi cercheremo di vincere anche per loro".