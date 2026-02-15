Torino, Che Adams: "Il calcio è dei tifosi, difficile giocare senza molti di loro"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante del Torino Che Adams ha parlato a Sky Sport prima della sfida odierna contro il Bologna: "Sono felice che torni Simeone dal primo minuto, lui fa tantissima pressione sugli avversari e insieme andiamo bene".
Quanto è difficile giocare con così pochi tifosi allo stadio (per via della contestazione, ndr)?
"Il calcio è dei tifosi, è difficile giocare senza di loro ma noi cercheremo di vincere anche per loro".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Bologna, Sartori: "I contratti dei giocatori non centrano nulla con il nostro percorso, lo dico per l'ultima volta"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile