Torino, guaio Adams: Baroni cerca il partner per Simeone, sono in tre per un posto

Come insegna la legge di Murphy, "Se qualcosa può andare male, lo farà". E il Toro, che già sta vivendo una situazione tra risultati in picchiata e prestazioni horror, non fa eccezione. Così, invece di tornare il sole, il cielo si fa sempre più nero e in questo caso riguarda le brutte novità dell’infermeria. Si è fermato Adams, "Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra" è il report pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale. E’ la stessa identica diagnosi dell’infortunio di Obrador, il quale ha avuto un problema analogo dopo la partita di Firenze. Di conseguenza, anche le tempistiche dello stop saranno simili: si parla di una ventina di giorni fermo ai box, considerando che si tratta del polpaccio la prudenza non è mai troppa. Per un altro scherzo del destino, in mezzo non c’è nemmeno la pausa per le nazionali, anzi cadrà proprio poco dopo il potenziale rientro, tra il 22 marzo e il 4 aprile.

Così Baroni non potrà contare su Adams sicuramente nel prossimo spareggio salvezza contro il Genoa e nemmeno nella gara casalinga contro la Lazio dell’8 marzo, poi si vedrà per gli incroci contro Napoli, Parma e Milan. Un problema non indifferente per il Toro, che proprio nel periodo più caldo e delicato della stagione perde il suo secondo giocatore più prolifico con 6 gol tra campionato e Coppa Italia (dietro a Vlasic a 7, ndr). Se non altro, le alternative non mancano: tolto Simeone, "Se sta bene, gioca e non è mai in ballottaggio" le ultime parole dell’allenatore sul Cholito, a giocarsi l’altro posto nel tandem offensivo saranno Zapata, Kulenovic e Njie. In tre, però, portano in dote appena tre reti totali, pur con soli 1105 minuti complessivi.