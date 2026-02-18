Infortunio nel Torino, si ferma Che Adams. Il report medico e i tempi di recupero
Arrivano brutte notizie dall'infermeria per il Torino, impegnato domenica prossima nel turno di campionato in casa del Genoa. Mister Baroni perde infatti un elemento importante dell'attacco: Che Adams, che durante l'ultimo match contro il Bologna era uscito al termine del primo tempo per un problema muscolare, sarà costretto ad un forfait di alcune settimane.
Adams ko, il report medico del Torino. "Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ché Adams è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra", l'annuncio ufficiale del club granata in merito alle condizioni dello scozzese.
Secondo quanto raccolto, lo stop per Adams potrebbe aggirarsi intorno ai 20 giorni. Oltre alla gara col Genoa di domenica 22, il Torino affronterà la Lazio il 1° marzo, il Napoli l'8 marzo, il Parma il 15 marzo e il Milan il 22 dello stesso mese.
