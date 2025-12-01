Torino, così non va: una figuraccia contro il Milan potrebbe costare il posto a Baroni

Il Torino non è riuscito ancora una volta ad approcciare bene una partita contro una squadra sulla carta inferiore come il Lecce e alla fine ha perso nuovamente, questa volta con il risultato di 2-1. A rendere ancora più dolorosa la sconfitta è stato il calcio di rigore sbagliato da Asllani in pieno recupero, con l'albanese che si è preso le responsabilità di calciare dal dischetto, ma si è fatto bloccare la conclusione da Falcone.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società, che non ha comunque rilasciato dichiarazioni dopo il ko, sta riflettendo sulla posizione di Marco Baroni. Qualora i granata dovessero perdere male contro il Milan, l'ex Lazio rischierebbe anche di saltare. I tifosi inoltre non sono contenti dell'atteggiamento dei calciatori e a dimostrarlo è il fatto che si sono allontanati quando la squadra è andata sotto il settore ospiti al termine del match.

Chi ci è rimasto male è stato Guillermo Maripan, che ha invitato i compagni a rientrare all'interno dello spogliatoio. Un clima di conseguenza molto particolare e difficile, con una settimana che si preannuncia davvero complicata da gestire per l'allenatore italiano. In tutto questo, scrive il quotidiano, Cairo non era presente e questo può favorire altre critiche all'indirizzo del club.