Torino, Baroni: "Buttati via i primi 25 minuti, una fragilità che dobbiamo correggere"

L’allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna contro il Lecce persa 2-1 e valevole per la 13^ giornata di Serie A.

La prima impressione dopo questa sconfitta?

"Abbiamo buttato via i primi 25 minuti, credo che sia un fatto di fragilità che dobbiamo correggere assolutamente. Non è possibile prendere 2 gol così, uno dietro l'altro. C'è da lavorare sotto questo aspetto".

La difesa era troppo bassa in avvio?

"Timorosa, sono d'accordo. Occorre più attenzione. Questa squadra deve migliorare negli ultimi metri, sia offensivamente che difensivamente. Sono fragilità che dobbiamo togliere, perché poi la squadra si è sciolta ma è tardi. Non solo su rigore, abbiamo creato".

Vlasic più due punte lo vedremo spesso?

"Siamo stati così fino all'infortunio di Simeone. In questa situazione avevo solo due prime punte e ho pensato anche alla durata della partita. Si tratta di un atteggiamento, non possiamo partire così: buttiamo via il lavoro settimanale. Devo prendermi la responsabilità e togliere questi timori alla squadra".

Si aspetta di più da Casadei?

"Cesare deve trovare più qualità, non ha tante partite in Serie A e stiamo cercando di aiutarlo. Quando una partita si mette male così, un giocatore così giovane la subisce di più. C'è da lavorare e da migliorarsi, ma non solo lui: tutti".