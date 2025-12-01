Torino, a Lecce un altro black-out. Baroni: "Siamo fragili mentalmente"

Lecce si conferma una terra da incubo per il Torino, la conferma è arrivata anche dall’ultima trasferta dei granata in Salento. Alle retrocessioni del 1989 e del 2000 passando per l’esonero di Mazzarri del 2020, ora è toccato a Marco Baroni cadere al Via del Mare. I giallorossi non vincevano davanti ai propri tifosi dal 18 maggio scorso, anche in quel caso lo fecero contro il Toro di Paolo Vanoli. All’epoca la stagione era già finita da un pezzo per Vlasic e compagni, ieri invece ci si sarebbe aspettati una reazione rabbiosa e veemente dopo l’1-5 subito in casa dal Como. La risposta dei granata, invece, è stata ancora più preoccupante, con l’uno-due firmato Coulibaly e Banda che ha messo ancora una volta a nudo tutti i limiti tecnici, strutturali e mentali della squadra di Baroni. E’ stato l’ennesimo black-out, come già ce ne sono stati troppi in questo primo terzo di campionato, e il Toro non ha saputo nemmeno sfruttare il rigore in pieno recupero, con Asllani che si è fatto ipnotizzare da Falcone.

Il problema è che questi momenti di down mentale si stanno ripetendo con troppa frequenza. “Credo che sia un fatto di fragilità da correggere immediatamente, non è possibile prendere due gol così uno dietro l’altro - ha analizzato Baroni nel post-gara - anche perché in questo modo buttiamo via il lavoro settimanale: commettiamo errori e li paghiamo, dobbiamo sistemare al più presto le nostre fragilità”. Il Toro ha confermato problemi anche dal dischetto, su tre rigori calciati ne è stato realizzato soltanto uno: “C’è una graduatoria di rigoristi, il primo era Vlasic e il secondo Asllani” la risposta del tecnico, con il croato che è l’unico ad aver segnato in stagione dagli undici metri ma in quel momento della gara era già uscito. Adesso anche la classifica inizia a preoccupare: “Non mi fa paura e voglio soltanto far crescere i ragazzi, dobbiamo rimboccarci le maniche e ritrovare solidità” assicura Baroni. Certo è che ritrovarsi a +4 sulla terzultima con all’orizzonte la sfida contro il Milan capolista, non fa dormire sonni tranquilli dalle parti del Filadelfia.