Torino, il Filadelfia compie 100 anni: oggi porte aperte per le celebrazioni, tante le iniziative

Cento anni di storia, passione e identità granata. Il Filadelfia festeggia oggi il suo primo secolo di vita e apre le porte ai tifosi per celebrare uno dei luoghi simbolo del Torino. Inaugurato il 17 ottobre 1926 con il successo per 4-0 sulla Fortitudo Roma davanti a circa 15mila spettatori, il "Fila" è diventato la casa del Grande Torino di Valentino Mazzola e il teatro di alcuni dei momenti più importanti della storia del club. Qui il Toro ha conquistato sette scudetti, considerando anche quello revocato del 1927, e costruito una parte fondamentale della propria leggenda.

Filadelfia, porte aperte per celebrare il centenario

Dalle 9 alle 20 sarà possibile accedere al Cortile della Memoria, luogo nel quale un tempo i calciatori incontravano e dialogavano con i tifosi. Il quartiere parteciperà alla festa esponendo vessilli granata sui balconi, mentre è prevista anche una passeggiata attraverso i luoghi storici di Borgo Filadelfia. A Grugliasco, inoltre, il Museo granata inaugurerà alle 10.30 la mostra "Un secolo di Fila", costruita attraverso immagini e testimonianze di ex calciatori e protagonisti del passato, tra cui Zaccarelli e Salvadori.

Dal Grande Torino alla rinascita del 2017

Il legame tra il Torino e il Filadelfia attraversa praticamente un secolo. Sul suo terreno il Grande Torino costruì record entrati nella storia, come il 10-0 rifilato all'Alessandria nel maggio 1948. Il club vi disputò le partite fino al 1963, quando l'ultimo incontro di campionato contro il Napoli terminò 1-1 con gol granata di Bearzot. Dopo gli anni dell'abbandono e la demolizione del 1997, il Filadelfia è rinato nel 2017 grazie alla ricostruzione. Oggi, nel giorno dei suoi cento anni, torna al centro della vita granata per celebrare una storia fatta di vittorie, dolore, memoria e appartenenza. A riportarlo è La Stampa.