Giugliano, Paolo Cannavaro per la panchina: trattativa avanzata, sprint prima del Foggia

Il Giugliano ha scelto il nome per la nuova panchina: Paolo Cannavaro. Dopo la decisione di interrompere il rapporto con Raffaele Di Napoli, il club campano stando a quanto riportato da LaCasadiC, ha individuato nell’ex difensore del Napoli il profilo ideale a cui affidare la guida dei gialloblù.

Un interesse che arriva da lontano

Quello per Cannavaro non è un interesse nuovo. Il Giugliano lo aveva già corteggiato più volte in passato, senza che si arrivasse a un accordo. Ora, però, le condizioni potrebbero essere quelle giuste per concretizzare l’operazione.

Trattativa a buon punto e sfida al Foggia

Attualmente vice allenatore della nazionale dell’Uzbekistan, Cannavaro è al centro di una trattativa già a buon punto. Il club spinge per la fumata bianca in tempi strettissimi, con l’obiettivo di chiudere l’accordo prima della sfida contro il Foggia, in programma lunedì.

Il momento della squadra

Il cambio in panchina arriva in una fase complicata: il Giugliano è quindicesimo nel girone C con 7 punti in 9 partite, e a Di Napoli sono state fatali anche le due sconfitte consecutive contro Bari e Inter U23. Lunedì è atteso dal match contro il Foggia, valido per la decima giornata di campionato.