Torino, oggi il Filadelfia festeggia 100 anni: la casa dove i granata hanno fatto la storia

Quella di oggi non può essere una giornata qualunque per il Torino e i suoi tifosi. Il Filadelfia, infatti, compie 100 anni. Si tratta di uno degli impianti monumento del calcio italiano e per l'occasione, come riporta La Gazzetta dello Sport, il cortile interò resterà aperto ai tifosi dalle 9 alle 20. Occasione importante per l'intero quartiere di Torino da cui lo stadio prende il nome, con bandiere granata ai balconi di ogni palazzo.

Tra storia e modernità

In questo stadio, il Toro ha forgiato la sua storia. qui ha vinto gran parte dei suoi trofei: sette scudetti (più uno revocato), cinque Coppe Italia e una Mitropa Cup. E' qui, soprattutto, che è nata e si è sviluppata l'epopea del Grande Torino. Tra i primati storici di questa squadra leggendaria, le 100 partite casalinghe consecutive senza sconfitte (88 al Filadelfia, 12 nell'odierno Grande Torino). Attualmente questo impianto, riaperto nel 2017, funge da moderno centro sportivo del club.