Giugliano, Di Napoli verso l’addio: intesa per la risoluzione, si cerca il sostituto
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Luca Bargellini
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17.10.2026 15:34Serie C
Giugliano e Raffaele Di Napoli verso l’addio: intesa per la risoluzione del contratto, club al lavoro sul sostituto. Gialloblù 15º con 7 punti in 9 gare
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Il Giugliano si prepara a cambiare allenatore. Raffaele Di Napoli, stando quanto riportato da LaCasadiC è ad un passo dall’addio alla panchina dei gialloblù, dopo una settimana di riflessioni in cui il club ha deciso di voltare pagina. La posizione del tecnico era già stata messa in discussione nei giorni scorsi.
L’intesa per la risoluzione
Tra le parti c’è l’intesa per la risoluzione del contratto. Il club è già al lavoro per individuare il successore di Di Napoli.
Classifica e ultimi risultati
A pesare sulla decisione è stato il momento della squadra. Il Giugliano è quindicesimo nel girone C con 7 punti in 9 partite. Fatali per l’allenatore anche le due sconfitte consecutive contro il Bari e l’Inter U23.
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