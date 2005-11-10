Giugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli. Via anche il vice Tatomir

Ufficiale
Giugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli. Via anche il vice TatomirUfficiale
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 16:35Serie C
autore Luca Bargellini
17.10.2026 16:35Serie C
TUTTOmercatoWEB
© foto di Laerte Salvini
Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver sollevato Raffaele Di Napoli dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.
Contestualmente, il Club rende noto di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Alessandro Tatomir.
La società ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurando loro le migliori fortune personali e professionali.
Altre notizie Serie C
Oggi
16:49 Serie C
Giugliano, Paolo Cannavaro per la panchina: trattativa avanzata, sprint prima del Foggia
16:35 Serie CUfficiale
UfficialeGiugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli. Via anche il vice Tatomir
16:33 Serie C
Serie C, 10ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Bene la Reggiana. Inter ko interno
15:19 Serie C
Serie C, 10ª giornata: i risultati al 45' delle gare delle 12:30. Inter sotto col Monopoli
14:19 Serie C
Livorno, Lucarelli dopo il pari col Grosseto: "Quattro gol incassati in casa sono troppi"