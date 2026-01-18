Torino, forfait a sorpresa: Zapata salta la Roma per problemi familiari, è rientrato a Bergamo

Il Torino perde il suo capitano. Per la super sfida casalinga contro la Roma, in programma oggi alle ore 18:00 e valida per la 21a giornata di Serie A, Duvan Zapata non ci sarà: l'attaccante colombiano di 34 anni non sarà presente nemmeno in panchina.

Il motivo? Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'ex Atalanta ha lasciato il ritiro granata a poche ore di distanza dal calcio d'inizio della sfida di campionato a causa di problemi familiari. Zapata è rientrato subito a Bergamo per questa ragione. Assenza importante dunque per mister Marco Baroni contro i giallorossi di Gasperini.

Intanto il suo futuro resta materia di prim'ordine in casa Toro. Secondo le ultime informazioni raccolte dalla redazione di TMW, Genoa e Pisa starebbero tentando di convincere Zapata a cambiare aria nel mese corrente di gennaio. Di certo il nodo principale è lo stipendio percepito dal giocatore (2,7 milioni), ancora legato al club granata peraltro da un contratto di un anno e mezzo. E tra tre mesi compirà 35 anni.