Torino, D'Aversa ci ha preso: prima volta per Simeone e Zapata insieme, entrambi in gol

Qualcuno potrà anche parlare di casualità, altri di effetto D'Aversa. Il Torino intanto si è lasciato alle spalle la tempesta di risultati negativi dell'ultimo periodo Baroni, finché è arrivato l'esonero del presidente Cairo. Uno scossone che certamente ha aperto gli occhi ai giocatori granata, consapevoli di non essere a secco di vittorie ormai dall'1 febbraio, ma il nuovo allenatore ha portato subito un capovolgimento della situazione problematica. È solo l'inizio, ma il 2-0 inferto alla Lazio ha regalato in un colpo solo vittoria, clean sheet e tre punti. Ricevendo segnali forti dall'attacco in modo particolare.

La prima volta con Giovanni Simeone e Duvan Zapata insieme e da titolari Un tandem che ha portato due gol, siglati proprio dall'attaccante argentino e dal capitano colombiano. Su dinamiche di gioco differenti: una "rapina" in area di rigore per raccogliere una palla deviata e anticipare Luca Pellegrini in marcatura; una girata di testa imprendibile per Provedel.

Nel complesso, però, un lavoro encomiabile da parte di entrambi i protagonisti del match contro la Lazio, come ha sottolineato D'Aversa nel post-partita: "Hanno fatto una partita impressionante. Simeone ha fatto una gara dalla trequarti in su, potevamo trovare spazi e libertà, con Vlasic a supporto. In settimana comunque mi hanno dimostrato di poter giocare insieme, di aver voglia di giocare, scelta semplice quindi". Lettura azzeccata dal neo allenatore granata e che ha deciso la partita. Che sia un nuovo inizio per il Torino in questo scorcio finale di stagione? Di certo è una notizia rincuorante, alla luce della posizione in classifica e delle 11 partite rimanenti prima del finale di stagione.