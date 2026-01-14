TMW Duvan Zapata verso l'addio al Torino? Genoa e Pisa ci provano, ostacolo ingaggio

Duvan Zapata può salutare il Torino già nel mercato di gennaio. Il centravanti brasiliano ha giocato da titolare una sola partita nelle ultime sei, rimanendo in panchina anche ieri sera, nella vittoria contro la Roma. La gara era quella contro l'Atalanta, sua ex squadra, disputando poco meno di un'ora di gioco e senza particolari squilli, nonostante l'avversario fosse sicuramente stimolante. “Duvan è un ragazzo straordinario - ha detto Baroni al termine della partita - lui ci teneva a rimanere in campo ma io devo fare delle scelte. Era un momento in cui le punte aveva no speso molto e c’era bisogno di nuova energia. Chi è entrato ha fatto molto bene”.

Così ci sono diversi club su di lui già per ora. In primis il Genoa, anche se il problema stipendio è rilevante. Zapata ha ancora un anno e mezzo di contratto con un ingaggio intorno ai 2,7 milioni di euro. Non una cifra banale per chi compirà 35 anni fra solo tre mesi. I rossoblù potrebbero chiedere un prestito con diritto di riscatto.

Poi c'è il Pisa, altro club che è invischiato - molto di più, vista la posizione in classifica - nella lotta per non retrocedere. È già arrivato Durosimni ma è probabile che ci sia un altro investimento in quella zona di campo, soprattutto considerando che Mbala Nzola sia oramai arrivato al termine della sua esperienza in nerazzurro.