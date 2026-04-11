Torino-Hellas Verona nel segno dei centravanti: a Simeone risponde Bowie, è 1-1 al 45'
Simeone chiama, Bowie risponde. Termina 1-1 il primo tempo tra il Torino e l'Hellas Verona. Granata in vantaggio dopo meno di 6 minuti grazie al nono gol in stagione del Cholito, gialloblù che rispondono al 38' con lo scozzese che restituisce ai suoi il gol dopo tre gare a secco.
Il Toro la sblocca subito
Ci mette meno di sei minuti la squadra di D'Aversa a passare in vantaggio grazie alla gentil concessione della difesa ospite, assopita sul lancio dalle retrovie per il taglio di Pedersen che di testa trova Simeone. Il Cholito con uno stop manda al bar Edmundsson, calcia con precisione e batte Montipò trovando il nono gol in stagione, il terzo di fila tra le mura amiche.
L'Hellas risponde
Arriva dopo circa cinque minuti la risposta degli scaligeri, sfortunati nell'occasione a colpire la traversa dopo un colpo di testa di Gagliardini su uno spiovente battuto da Frese, con Paleari che nell'occasione non è stato impeccabile nell'uscita. Il Verona però gioca meglio e trova il pareggio al 38': legge male Ismajli il rinvio di Montipò, con Bowie che è bravo a vincere il duello con il difensore granata, a stoppare la palla con il destro e bucare Paleari con il sinistro per il gol che vale l'1-1.