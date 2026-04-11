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Südtirol-Modena 1-1, le pagelle: Zedadka imprendibile, Massolin è classe pura

Südtirol-Modena 1-1, le pagelle: Zedadka imprendibile, Massolin è classe puraTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:10Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: SÜDTIROL-MODENA 1-1

SÜDTIROL

Adamonis 6 - Non può nulla sul gol di Santoro, per il resto non è chiamato ad interventi miracolosi e fa il suo.

Masiello 6 - Nel difficile primo tempo dei suoi è uno dei più attenti. Copre bene su Mendes, che infatti non trova mai il modo di essere pericoloso. Dal 46’ F. Davi 6 - Diligente, fa il suo in un secondo tempo dove gli avversari si fanno vedere poco dalle sue parti.

Pietrangeli 6.5 - Segna un gol da attaccante vero, in tuffo, che suggella una partita giocata con grande concentrazione.

Veseli 6 - Gioca una partita molto attenta sulle punte avversarie, impreziosita da un bell’assist per il gol di Pietrangeli.

Molina 6 - Meno impattante del solito, non ha modo di esprimere la sua velocità, ma è bravo a contenere Zanimacchia.

Tait 5.5 - Prova a muoversi molto, spesso con ottimi inserimenti, mal serviti però dai suoi compagni. Non riesce ad essere al centro del gioco. Dal 46’ Crnigoj 6 - 45 minuti di ordinaria amministrazione, con buona corsa e voglia.

Tronchin 6 - Corre in lungo e in largo, svaria e nel primo tempo prova due conclusioni dal limite accompagnando bene l’azione. Dal 69’ Frigerio 5.5 - Entra e appare un po’ distratto e superficiale, sbaglia tanti palloni.

Casiraghi 5 - Sbaglia il rigore del possibile vantaggio ad inizio partita. Poi la sua partita non vede altri grandi picchi. Dal 77' Martini sv.

Zedadka 6.5 - Imprendibile. Corre e salta spesso e volentieri i suoi avversari. Nel primo tempo manda in porta Pecorino, nella ripresa spacca la traversa con un destro imparabile.

Pecorino 6 - Interpreta bene la partita e ha almeno due occasioni nel primo tempo, nella ripresa colpisce un palo clamoroso. Dall’84’ Odogwu sv.

Merkaj 6 - Lavora e protegge tantissimi palloni, gara da perfetto centravanti boa.

Fabrizio Castori 6 - Dopo un inizio promettente, la sua squadra gioca un brutto primo tempo, ma rimedia con una ripresa in cui non solo la pareggia, ma meriterebbe forse anche i tre punti.

MODENA

Chichizola 6 - La sua partita dura nemmeno dieci minuti, ma riesce a causare un rigore e a pararlo. Proprio in questa occasione si fa male ed è costretto al cambio. Dal 10’ Pezzolato 6 - All’esordio assoluto in maglia Modena mette in mostra personalità e voglia. Bravo su Pecorino nel primo tempo con una parata che salva il risultato.

Tonoli 5.5 - Disattento in avvio come tutto il reparto, segna un gol che gli viene annullato per un evidente fuorigioco.

Nador 6 - Forse il migliore della difesa, bravo nelle marcature e negli uno contro uno.

Nieling 5.5 - Anche lui sbaglia parecchio e anche nell’occasione dell’1-1 di Pietrangeli dorme in marcatura su Veselj che fa assist.

Beyuku 5.5 - Partita difficile la sua, sempre contenuto da Zedadka, che poi in fase offensiva lo fa impazzire sistematicamente. Dall’83 Zampano sv.

Massolin 6.5 - Classe pura. Ogni volta che parte in conduzione i giocatori avversari non hanno modo di fermarlo. Dominante. Dal 69’ Pyyhtiä 5.5 - Entra ma non lascia il segno, davvero poco nella sua partita.

Gerli 6 - Dirige bene le operazioni in mezzo al campo, con grande senso del gioco. Prova in un paio di occasione la rete dalla distanza.

Santoro 6.5 - Segna un bellissimo gol con il piede debole che porta avanti i suoi. Poi è bravo nella gestione del possesso palla, muovendosi tantissimo.

Zanimacchia 6 - Poco coinvolto, non riesce a mettere in campo la sua grande velocità. Nella ripresa sfiora il 2-1 con un bel destro a giro. Dall’83’ Cotali sv.

De Luca 5.5 - Come il suo collega di reparto non è particolarmente pericoloso, ma dialoga bene con i compagni ed è più coinvolto

Mendes 5 - Brutta partita la sua, sempre fuori dal gioco e completamente annullato da Masiello per tutto il primo tempo. Dal 69’ Ambrosino 6 - Ci prova e fa sicuramente meglio del compagno per cui è entrato

Andrea Sottil 5.5 - Il Modena parte male, si rimette in sesto e si porta in vantaggio, ma poi regala praticamente tutta la ripresa agli avversari, che rischiano anche di vincerla.

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