Milan, Saelemaekers: "Cambio modulo? La mia posizione non sarà molto diversa"
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Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Udinese: "La mia posizione non cambierà tanto, ormai difendo e attacco tanto già dall'inizio di questa stagione, cambia solo un po' il giocatore che gioca dietro di me. Sono concentrato per aiutare la squadra a prendere tre punti importantissimi, darò tutta la mia mentalità per spingere al massimo".
Cosa ti ha chiesto Allegri?
"In fase difensiva non cambierà niente, solo che avendo alle spalle Athekame che è un giocatore un po' più offensivo ci alterneremo di più sulla fascia".
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