Empoli, Caserta non pensa troppo al Padova: "Dobbiamo fare leva solo su noi stessi"

"Non bisogna ragionare più di tanto, solo avere la consapevolezza dell'importanza del match. Ho convocato tutti, anche su richiesta della squadra che vuole stare insieme in questo momento difficile: pensiamo solo al match e a come giocarlo, tanto oggi non possiamo cambiare le sorti del risultato di domani. Ma abbiamo ancora tutto nelle nostre mani": così, in conferenza stampa, il tecnico dell'Empoli Fabio Caserta, che ha parlato alla vigilia della sfida al Padova, una sorta di scontro diretto della 34ª giornata del campionato di Serie B.

L'allenatore prosegue poi: "Metterò in campo i primi undici che potrebbero dare qualcosa in più degli altri, consapevole però che chi subentrerà potrà determinare comunque la gara. Voglio una squadra pronta, con l'approccio mentale che conta più di tutto il resto: so che il campionato era forse partito con altri progetti, ma ora siamo in questa situazione, e da qui dobbiamo tirarci fuori, anche con l'aiuto dei tifosi".

Conclude quindi parlando del match: "Difficile dire cosa mi posso aspettare dal Padova, con il nuovo allenatore ha fatto una sola gara, ma quello che è importante è fare leva su noi stessi. Noi possiamo cambiare il nostro destino, noi, ma non cambiare quello che possono o potrebbero fare gli altri: dobbiamo focalizzarci solo su noi stessi".