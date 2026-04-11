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Virtus Entella- Venezia 1-1, le pagelle: Schingtienne ingenuo, la prima volta di Guiu

Virtus Entella- Venezia 1-1, le pagelle: Schingtienne ingenuo, la prima volta di GuiuTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:13Serie B
Pietro Celeste

Risultato finale: Virtus Entella-Venezia 1-1

VIRTUS ENTELLA

Del Frate 6 - Bravo ad alzare sopra la traversa il rimpallo del compagno. Vede partire troppo tardi il tiro di Haps con tante maglie davanti.

Parodi 6 - Pedina Yeboah limitandone la rapidità e cercando di metterlo in moto il minor numero di volte.

Tiritiello 6,5 - Padroneggia nella propria area annullando Adorante. E' perfino il pericolo numero uno in quella opposta specialmente sulle rimesse tramutate in corner. Dal 84' Alborghetti s.v.

Marconi 6 - Affianca Tiritiello permettendo a Parodi di alzarsi in marcatura. Astuto nel buffetto incassato comportando l'espulsione di Schingtienne.

Mezzoni 6 - Fatica a controllare il dinamismo di Haps in profondità, più accorto a difesa schierata, ma comunque suffciente.

Squizzato 6 - Serve Guiu che poi si mette in proprio in occasione del pareggio. Il cartellino, oltre la squalifica, gli costa la sostituzione immediata. Dal 75' Karic 6 - Fa da scudo nell'ultimo quarto d'ora in cui si gioca con il contagocce.

Benedetti 5,5 - In completa ombra, avulso dal gioco con un pressing a tratti elusivo. Dal 82' Tirelli s.v.

Franzoni 6 - Ha un lampo dalla distanza in una partita annebbiata e non di certo divertente. Per poco non trova fortuna se non fosse per l'ottima risposta di Stankovic.

Di Mario 6 - Rischia di iniziare nel peggiore dei modi con un quasi autogol. Hainaut lo insidia, poi però ne prende le misure.

Cuppone 5 - Un pressing a vuoto e mai servito dai compagni eccezion fatta per una volta in cui ha un controllo difettoso vanificando una possibile chance.

Guiu 6,5 - Pesca il jolly con il primo centro in carriera in Serie B. Pareggia una gara complicata contro la prima della classe regalandosi un pomeriggio più che solare. Dal 82' Dalla Vecchia s.v.

Andrea Chiappella 6 - In casa ha tutt'altra faccia e pian pianino strappa punti importanti per la salvezza. Il più giovane del campionato ferma anche Stroppa con un secondo tempo tenace e un ritmo molto spezzetato.

VENEZIA

Stankovic 6 - Compie una prodezza su Franzoni, replicandosi ad arpionare la seconda palla. Non esente da colpa nel gol subito, essendo fuori posizione.

Schingtienne 5 - Rapido nel tramutare l'azione da difensiva a offensiva, nella ripresa cade nel tranello facendosi espellere seppur vada rivisto il regolamento.

Svoboda 6,5 - Dà il via al raddoppio con un recupero alto per poi spezzare in due la difesa avversaria. Padrone dell'area di rigore svettando su tutti.

Sverko 6 - Inizialmente da perno, poi spinto anche lui in avanti lasciando costruire i centrocampisti. Ammonito nel finale per spegnere la ripartenza.

Hainaut 5,5 - Anche lui si spegne dopo la rete annullata in cui è protagonista di un traversone invitante. Ammonito, perde l'inerzia della gamba.

Doumbia 6 - Un paio di sgroppate andando a concludere: una volta viene murato, la seconda anticipa l'intervento del difensore andandoci di punta, inefficace.

Busio 5,5 - Si abbassa per dare il via alla prima costruzione. Elegante con il pallone tra i piedi, ma dopo l'inferiorità numerica subentra la stanchezza: ecco spiegato il passaggio in orizzontale.

Kike Perez 5,5 - La volontà nel palleggio c'è, peccato si fermi lì la sua partita. Nella metacampo offensiva non presenzia quasi mai. Dal 90' Lella s.v.

Haps 6,5 - Cavalca il momento di forma e torna titolare nel migliore dei modi dopo lo stop con la Juve Stabia: stappa la partita pescando l'angolino. Dal 86' Franjic s.v.

Yeboah 6,5 - Una continua spina nel fianco. Attenzionato numero uno in casa Entella, prova a districarsi venendo spesso a cucire per entrare nel vivo della manovra. Dal 86' Compagnon s.v.

Adorante 5,5 - Da un estremo all'altro. Trova il gol del raddoppio da vero centravanti, ma dopo la revisione la rete viene revocata e accusa il contraccolpo. Dal 70' Lauberbach 6 - Il cambio è sensato, seppur abbia un senso specifico differente. Allunga la squadra.

Giovanni Stroppa 6 - Bello l'abbraccio con Haps segno di alchimia e coesione tra mister e l'intero gruppo. Anche lui viene arrestato qui a Chiavari così come tutte le altre big della classe.

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