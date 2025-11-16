Il Corriere di Torino in apertura: "Al Fila si tifa Zapata"
"Al Fila si tifa Zapata", questo il titolo che troviamo nella pagine sportive del Corriere di Torino in edicola questa mattina. L'infortunio del Cholito Simeone apre spazi al colombiano, ieri in campo per 90 minuti nella sfida con la Primavera.
"Forza Duvan", urlano a più riprese i tifosi dagli spalti. L’infortunio di Simeone aprirà più spazi per il colombiano, al lavoro per aumentare il minutaggio dopo cinque spezzoni finali nelle ultime cinque partite.
