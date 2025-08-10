Torino, in attacco Oristanio non si sblocca. Sale Elmas. Nella lista c'è anche Volpato

Con il mercato agli sgoccioli e una rosa già ben definita, il Torino di Urbano Cairo si avvicina al completamento. Il presidente ha dichiarato che la squadra è pronta “al 95%”, mancando solo due tasselli: un terzino sinistro e un esterno offensivo. Per quest’ultimo ruolo, il club granata sta valutando diverse opzioni, scrive Tuttosport.

In pole c’è Eljif Elmas, nome noto all’ambiente granata e desideroso di tornare in Italia. Il Lipsia, proprietario del cartellino, punta alla cessione definitiva (la richiesta si aggira intorno ai 18 milioni), ma il giocatore ha già espresso il suo gradimento per il Torino. Se non dovessero arrivare offerte concrete da altri club, i tedeschi potrebbero rivedere le loro posizioni, magari aprendo a un prestito con diritto o obbligo di riscatto, a cifre più contenute rispetto a quelle ipotizzate lo scorso inverno.

Parallelamente, resta in corsa anche Gaetano Oristanio, di proprietà del Venezia. Tuttavia, anche qui l’ostacolo è legato alla formula: i granata spingono per il prestito con diritto di riscatto, mentre i lagunari vorrebbero garanzie economiche più solide, magari attraverso l’obbligo di riscatto. Cristian Volpato del Sassuolo, infine, al momento è il più defilato, ma non completamente fuori dai radar.